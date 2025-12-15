الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لانضمام أوكرانيا

وفي ردها على سؤال حول إمكانية استخدام اتفاقية السلام كأساس لعضوية أوكرانيا في ، قالت كالاس: "يجب أن يستند الانضمام إلى الجدارة فقط، وقد تحدثنا عن هذا الأمر مع أوكرانيا ومولدوفا وجميع الدول المرشحة: لا توجد استثناءات، بما في ذلك لأوكرانيا".وأضافت أن "رغبة في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تشجع الاتحاد على فتح مفاوضات جوهرية".يذكر أن أوكرانيا قد حصلت على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2022، وتسعى منذ ذلك الحين للانضمام بسرعة إلى التكتل الأوروبي.