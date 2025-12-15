سوريا.. قصف مواقع لقوى الأمن في السويداء

وقالت الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني، "العصابات في السويداء تقصف بالهاون مواقع لقوى الأمن في تل حديد بريف المحافظة".وشهدت خلال الأيام القليلة الماضية، وقوع هجوم مسلح جنوب أدلب، وهجوم آخر بمدينة تدمر في ريف ، اسفرا عن قتلى وجرحى.