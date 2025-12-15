سوريا.. قصف مواقع لقوى الأمن في السويداء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إخلاء ثلاث ضواحي في سياتل بعد انهيار سد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550101-639014173682729613.jpg
سوريا.. قصف مواقع لقوى الأمن في السويداء
دوليات
2025-12-15 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
999 شوهد
أفادت
قناة الإخبارية
السورية، مساء الاثنين، بتعرض مواقع لقوى الأمن في السويداء لقصف بالهاون.
وقالت الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني، "العصابات في السويداء تقصف بالهاون مواقع لقوى الأمن في تل حديد بريف المحافظة".
وشهدت
سوريا
خلال الأيام القليلة الماضية، وقوع هجوم مسلح جنوب أدلب، وهجوم آخر بمدينة تدمر في ريف
حمص
، اسفرا عن قتلى وجرحى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استهداف حاجز أمني بريف السويداء جنوبي سوريا
16:45 | 2025-10-28
قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية
03:07 | 2025-11-06
الشيخ حمودي والمالكي يدعوان لتشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات وبرؤية "تصحيحية واقعية"
02:28 | 2025-12-01
سوريا.. قتلى من قوى الأمن بقصف في حلب
15:52 | 2025-10-06
سوريا
قصف
قناة الإخبارية
سورية
باريت
باري
حمص
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
49.02%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
سياسة
19.66%
11:24 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
18.45%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
12.86%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
"توشيبا" تنتهي في الوطن العربي
07:00 | 2025-12-16
احتجاز نجل روب راينر بعد العثور على المخرج وزوجته مقتولين
06:54 | 2025-12-16
إحباط هجوم إرهابي على سوق لعيد الميلاد
06:44 | 2025-12-16
عالم الزلازل الهولندي ينشر فيديو مثير عن الاهرامات بمصر
05:10 | 2025-12-16
بالفيديو.. انفجار السيارة في البو كمال
04:54 | 2025-12-16
هذه بوادرها.. تحذيرات متصاعدة من حرب مفتوحة بين إسرائيل ولبنان
04:53 | 2025-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.