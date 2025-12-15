اتفاق أمريكي أوروبي يخص أوكرانيا

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في ، استعرض فيه ميرتس جهود الوساطة المكثفة التي تهدف لتمهيد طريق نحو وقف لإطلاق النار.وقال المستشار: "هذا حقا اتفاق بعيد المدى وغني بالمحتوى، لم يكن لدينا مثله من قبل: كل من الأوروبيين والأمريكيين مستعدون بشكل مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وأضاف ميرتس: "وأشار في هذا السياق إلى المادة الخامسة من معاهدة (تنص المادة الخامسة على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الحلف بأكمله) – أي أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لأوكرانيا".وأوضح المستشار الألماني أن الجانب الأمريكي "تعهد سياسيا، وفي المستقبل قانونيا، بالالتزامات المقابلة"، مشيرا إلى التزام بضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا على المستويين السياسي والقانوني.وأكد أن يشهد حاليا "الزخم الدبلوماسي الأكبر منذ بداية الأزمة" في فبراير 2022، معتبرا أن هناك الآن "فرصة لعملية سلام حقيقية" في أوكرانيا، على الرغم من أن هذه "النبتة لا تزال برعما".