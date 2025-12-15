ترامب يعلن قرب إنهاء حرب أوكرانيا ويوقع أمراً يخص "الفينتانيل"

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه قريب من إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما وقع أمرا تنفيذيا يصنف مخدر سلاح دمار شامل.

وقال في تصريحات صحافية، "أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا".

وأضاف "قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا وعلينا أن نجمع وكييف على رأي واحد".

وكشف ترامب "أجريت مكالمة مطولة وجيدة مع وقادة أوروبيين"، مضيفا "لدينا دعم كبير من القادة الأوروبيين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وبشأن ، قال ترامب "نعمل على تفكيك عصابات بشكل سريع وسنبدأ بضربها على الأرض".

الى ذلك وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يصنف مخدر سلاح دمار شامل.

وفي شأن آخر، قال ترامب، "سنرد بقوة على هجوم تنظيم على قواتنا في "، مضيفا "سنضرب بقوة بعد مقتل ثلاثة أمريكيين في سوريا".





