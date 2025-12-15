المكسيك.. تحطم طائرة قبل هبوطها في مطار تولوكا

وتناثر حطام الطائرة الصغيرة التي اصطدمت بمستودع في موقع الحادث، مما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإطفاء.وأسفر الحادث الذي وقع، عن مقتل شخصين كحصيلة أولية لتحطم الطائرة الخاصة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية.وأفادت تقارير لاحقة باحتمال وجود ركاب آخرين على متنها، دون أن تؤكد السلطات رسميا عدد الضحايا.وبحسب التقارير الأولية، كانت الطائرة في مرحلة الهبوط عندما وقع الحادث.وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة التي تحطمت في تولوكا كانت من طراز "سيسنا"، وهي طائرة تنفيذية وقد أقلعت من بغيريرو متجهة إلى تولوكا بولاية .