بينهم "ميمي".. قائمة أفضل هدافي كأس العرب قبل النهائي

ونجح منتخب " " في الفوز على نظيره السعودي بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين.وضرب منتخب موعدا في المباراة النهائية لبطولة 2025، على أرض استاد لوسيل، يوم الخميس المقبل، مع نظيره الذي تغلب بدوره على الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق من يوم الاثنين أيضا.ويتربع اللاعب على عرش صدارة هدافي بعد نهاية مواجهات الدور نصف النهائي من العرب 2025.وفي ما يلي ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن:1- الأردني علي علوان - 4 أهداف2- عادل بولبينة - 3 أهداف3- المغربي كريم البركاوي - 3 أهداف4- السعودي - 3 أهداف5- الإماراتي برونو أوليفيرا - هدفان6- السعودي - هدفان7- السوري - هدفان8- الإماراتي يحيى الغساني - هدفان9- العراقي كاظم - هدفان10- عصام الصبحي - هدفان11- - هدفان12- مهدي – هدفان.