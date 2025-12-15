إخلاء ثلاث ضواحي في سياتل بعد انهيار سد

وشمل أمر الإخلاء الصادر عن مقاطعة كينغ، المنازل والأنشطة التجارية شرق " ريفر" في أجزاء من كينت وأوبورن وتوكويلا.وأصدرت تحذيرا من فيضانات مفاجئة يشمل قرابة 47 ألف شخص.وجاء انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت المناطق، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من المواطنين، وإجراء العشرات من عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء المناطق الغربية لولاية .