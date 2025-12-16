ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم تدمر

وأشار إلى أن "الهجوم وقع في منطقة من لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة".وقال ترامب عن الشرع: "هذا ليس له أي علاقة به".وكان ترامب قد استضاف الشرع في خلال تشرين الثاني الماضي.وأضاف ترامب: "يشعر بأسف شديد حيال ذلك، وهو يعمل على الأمر. إنه رجل قوي، وهذا لم يكن له أي علاقة بالحكومة السورية".وكان وترامب قد حملا مسؤولية الهجوم لتنظيم ، وهدد ترامب بالرد على الحادث.وبعث الشرع، يوم الأحد الماضي، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي في مقتل الجنود الأمريكيين في ريف .وشدد الرئيس على إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا.وأعلن البنتاغون، يوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية "جبانة" أقدم عليها تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.