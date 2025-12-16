هذه بوادرها.. تحذيرات متصاعدة من حرب مفتوحة بين إسرائيل ولبنان

ورأت "صحيفة جيروزاليم بوست" أن تواجه في آنٍ واحد تحديات في ولبنان وسوريا، في وقت لا ينجح فيه وقف إطلاق النار في فرض هدوء فعلي، معتبرة أن غياب الاتفاقات الواضحة ينذر بإدارة صراع طويل الأمد مع خطر الانزلاق نحو مواجهة أوسع.وفي السياق نفسه، انتقدت "هآرتس" السياسات الاستيطانية لحكومة ، معتبرة أنها تُضعف الجهود الأميركية الرامية إلى التسوية، وحذّرت من أن تقنين بؤر استيطانية في عمق يقوّض الاتفاقات السابقة ويفتح الباب أمام تصعيد خطير، لا سيما في محيط جنين.من جهته، سلط موقع "ذي إنترسبت" الضوء على دور منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وفي مقدّمها شبكة "إلينت"، التي تعمل على مواجهة أي دعم للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات تواجه تحديات متزايدة مع تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من الحرب على غزة.أما " " فتطرّقت إلى القلق اللبناني من احتمال اندلاع حرب شاملة جديدة مع إسرائيل، في ظل هشاشة وقف إطلاق النار وتكرار الخروقات، لافتة إلى جهود دبلوماسية لبنانية لاحتواء التصعيد، رغم أن استمرار الهجمات يبقي احتمالات الانفجار قائمة.