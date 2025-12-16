إحباط هجوم إرهابي على سوق لعيد الميلاد

وقال دوبجينسكي إن ماتيوش دبليو، وهو طالب في الجامعة الكاثوليكية في مدينة لوبلين، كان يخطط لتنفيذ هجوم باستخدام متفجرات، كما كان يعتزم الانضمام إلى منظمة إرهابية.وأضاف دوبجينسكي في منشور على منصة إكس، أن "هدف المخطط كان ترهيب عدد كبير من الأشخاص ودعم تنظيم "، مشيرا إلى أن "عناصر الداخلي صادرت خلال التحقيق وسائط تخزين بيانات وأغراضا مرتبطة بالإسلام".وذكر أن "مكتب الادعاء العام وجه إلى ماتيوش دبليو تهمة القيام بأعمال تحضيرية لتنفيذ هجوم إرهابي كان من الممكن أن يسفر عن مقتل أو إصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح خطيرة".وأوضح البيان أن "المشتبه به اتخذ كذلك خطوات لإقامة اتصال مع منظمة إرهابية، من بينها السعي للحصول على دعمها من أجل تنفيذ الهجوم".ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية فورية عن المشتبه به، الذي تقرر وضعه رهن الاحتجاز لمدة أولية تمتد ثلاثة أشهر.