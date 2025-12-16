"توشيبا" تنتهي في الوطن العربي

وأكد العربي أن "قرار إنهاء التعاون مع " " يندرج ضمن التطور الطبيعي لعالم الأعمال"، مشددًا على أن "التزام المجموعة بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع منتجات توشيبا المباعة تحت ضمان "العربي" سيستمر دون انقطاع".وقال: "الوفاء بعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الاستثمارات".وأضاف أن "نجاح العربي لم يكن يومًا مرهونًا بعلامة تجارية واحدة، بل برؤية استراتيجية وقدرات صناعية متطورة"، مشيرًا إلى أن "المجموعة حافظت دائمًا على علاقات قائمة على الثقة مع شركائها العالميين".وكشف العربي عن "إنشاء أكبر مركز للبحوث والتطوير في الشرق الأوسط باستثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه مصري، مخصص لـتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية محليًّا، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية".وعرض العربي خلال المؤتمر معدلات النمو الكبيرة التي حققتها المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، مُعلنًا عن سلسلة شراكات صناعية وتجارية جديدة تقترب قيمتها الإجمالية من نصف مليار دولار، تهدف إلى توطين صناعة الأجهزة المنزلية ومكوناتها، بالتعاون مع:• شارب (اليابان)• لاجيرمانيا وهوفر (إيطاليا)• هيلر (ألمانيا)• هيتاشي (اليابان)• TCL (الصين)إضافةً إلى العلامات التجارية المملوكة للمجموعة، مثل تورنيدو (المصرية)، وكاجيتو (اليابانية)، وهيلر (الألمانية).كما شملت الاستثمارات الجديدة تعاونًا استراتيجيًّا في الصناعات المغذية مع كبرى ، منها:• ريتشي (تايوان) — لتصنيع الكباسات،• تويوتشي (اليابان) — لإنتاج الزجاج،• شين ستيل (كوريا) — لتشريح وتقطيع الصاج،• (كوريا) — لتصنيع مبخرات الثلاجات والديب فريزر،• كور — لتجميع وتصنيع مواتير الغسالات.ويهدف هذا التصنيع المتكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، في إطار رؤية المجموعة لـتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا.وبذلك، تخطو العربي خطوة حاسمة نحو الاستقلال التكنولوجي والصناعي، مؤكدّة أن مسيرة التطوير لن تتوقف، بل ستتسارع — ليس عبر العلامات التي تحملها، بل عبر القيمة التي تصنعها.