"توشيبا" تنتهي في الوطن العربي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة معرة النعمان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550165-639014832561470722.jpg
"توشيبا" تنتهي في الوطن العربي
دوليات
2025-12-16 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت مجموعة العربي، الرائدة في قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في الوطن العربي، إنهاء جميع التعاقدات الصناعية والتجارية مع العلامة اليابانية "توشيبا" بنهاية عام 2025.
وأكد
محمد محمود
العربي أن "قرار إنهاء التعاون مع "
توشيبا
" يندرج ضمن التطور الطبيعي لعالم الأعمال"، مشددًا على أن "التزام المجموعة بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع منتجات توشيبا المباعة تحت ضمان "العربي" سيستمر دون انقطاع".
وقال: "الوفاء بعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الاستثمارات".
وأضاف أن "نجاح العربي لم يكن يومًا مرهونًا بعلامة تجارية واحدة، بل برؤية استراتيجية وقدرات صناعية متطورة"، مشيرًا إلى أن "المجموعة حافظت دائمًا على علاقات قائمة على الثقة مع شركائها العالميين".
وكشف العربي عن "إنشاء أكبر مركز للبحوث والتطوير في الشرق الأوسط باستثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه مصري، مخصص لـتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية محليًّا، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية".
وعرض العربي خلال المؤتمر معدلات النمو الكبيرة التي حققتها المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، مُعلنًا عن سلسلة شراكات صناعية وتجارية جديدة تقترب قيمتها الإجمالية من نصف مليار دولار، تهدف إلى توطين صناعة الأجهزة المنزلية ومكوناتها، بالتعاون مع:
• شارب (اليابان)
• لاجيرمانيا وهوفر (إيطاليا)
• هيلر (ألمانيا)
• هيتاشي (اليابان)
• TCL (الصين)
إضافةً إلى العلامات التجارية المملوكة للمجموعة، مثل تورنيدو (المصرية)، وكاجيتو (اليابانية)، وهيلر (الألمانية).
كما شملت الاستثمارات الجديدة تعاونًا استراتيجيًّا في الصناعات المغذية مع كبرى
الشركات العالمية
، منها:
• ريتشي (تايوان) — لتصنيع الكباسات،
• تويوتشي (اليابان) — لإنتاج الزجاج،
• شين ستيل (كوريا) — لتشريح وتقطيع الصاج،
•
نيكس
(كوريا) — لتصنيع مبخرات الثلاجات والديب فريزر،
• كور — لتجميع وتصنيع مواتير الغسالات.
ويهدف هذا التصنيع المتكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، في إطار رؤية المجموعة لـتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا.
وبذلك، تخطو العربي خطوة حاسمة نحو الاستقلال التكنولوجي والصناعي، مؤكدّة أن مسيرة التطوير لن تتوقف، بل ستتسارع — ليس عبر العلامات التي تحملها، بل عبر القيمة التي تصنعها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البيكب" او "الطگ طگ"…الحكاية التي لا تنتهي في العراق
09:10 | 2025-10-15
دولة عربية تستضيف حفل منح جوائز "ذا بيست"
10:19 | 2025-12-14
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
12:15 | 2025-10-27
غوتيريش يصل بغداد للمشاركة بمراسم انتهاء أعمال ولاية بعثة "يونامي" في العراق
02:59 | 2025-12-13
توشيبا
الوطن
الشركات العالمية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
محمد محمود
السومرية
ألمانيا
اليابان
إيطاليا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
51.01%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
21.2%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
14.89%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
محليات
12.9%
13:07 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
13:07 | 2025-12-15
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة معرة النعمان
13:35 | 2025-12-16
الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 مدني بالمسيرات في السودان
12:38 | 2025-12-16
الاطاحة باكبر محتال عاطفي.. جنى 1.3مليون دولار من النساء باسم "الحب"
12:22 | 2025-12-16
لبنان.. شهيد وجريحان بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد
11:59 | 2025-12-16
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة العديسة جنوب لبنان
09:45 | 2025-12-16
احتجاز نجل روب راينر بعد العثور على المخرج وزوجته مقتولين
06:54 | 2025-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.