غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة العديسة جنوب لبنان

وأوضحت أن الغارة أصابت سيارة من نوع "رابيد" ما استدعى تحرك فرق الإسعاف فورا إلى المكان المستهدف.وتزامنا مع الغارة، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة في منطقة المحافر عند أطراف بلدة .واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف بلدة عيترون .من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن مؤخرا هجوما على عنصر من في منطقة الطيبة جنوب .وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية تسلّلت إلى بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، حيث أقدمت على زرع أعلام إسرائيلية بالقرب من أحد المنازل إضافة إلى وضع صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة في المنطقة.وبحسب المعطيات الميدانية، باشر باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع إذ حضرت وحدة الهندسة إلى المكان للكشف على الصناديق المشبوهة.وفي هذا الإطار، تبين لوحدة الهندسة في الجيش اللبناني أن الصناديق التي وضعها الجيش الإسرائيلي مفخخة، ما دفع الجيش إلى فرض طوق أمني في محيط الموقع قبل تفجيرها وفق الإجراءات المعتمدة.وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات أمنية متواصلة على الحدود الجنوبية، حيث يواصل الجيش اللبناني نشاطاته الأمنية والرقابية لمواجهة أي خروقات.ويؤكد الجيش اللبناني استمراره في متابعة الوضع الميداني بدقة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية