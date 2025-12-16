لبنان.. شهيد وجريحان بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، باستشهاد وإصابة ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد.

وقالت ا لوكالة الوطنية للاعلام، إن "الغارة المعادية التي استهدفت سيارة "بيك اب" في بلدة سبلين ادت الى ارتقاء شهيد من بلدة عنقون في قضاء في ".

وأضافت أن الغارة ادت كذلك الى "سقوط جريحين صودف مرورهما بالمكان وهما من بلدة مزبود".