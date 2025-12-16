الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 مدني بالمسيرات في السودان

وقال مفوض السامي لحقوق الإنسان، "أشعر بالقلق إزاء زيادة حدة الأعمال القتالية"، في إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير - شمال في ، وهي منطقة تضم ثلاث ولايات في وسط وجنوب السودان.ولم يذكر تفاصيل أكثر عن الجهة المسؤولة عن الغارات الجوية التي قال إنها استهدفت مستشفيات وروضة أطفال وقاعدة للأمم المتحدة.وتتصاعد موجات النزوح في جنوب كردفان ومحيطها على وقع القصف المدفعي، إذ أعلنت للهجرة نزوح أكثر من ثلاثمئة وخمسين شخصًا من كادقلي خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأسفرت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش الذي يسيطر على شمال السودان وشرقه، وقوات الدعم السريع المهيمنة في الغرب وبعض مناطق الجنوب، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.