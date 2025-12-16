الصفحة الرئيسية
سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة معرة النعمان
دوليات
2025-12-16 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
49 شوهد
أفادت وسائل إعلام
سورية
، اليوم الثلاثاء، بأنه تم العثور على مقبرة جماعية داخل مبنى
أمن الدولة
سابقا في مدينة
معرة
النعمان
بريف إدلب الجنوبي.
وذكرت وسائل الإعلام أنه عثر على المقبرة أثناء عمليات الترميم التي تجرى داخل المبنى.
وتوجهت الفرق المختصة إلى المكان في حين أوقفت قوى الأمن عمليات الترميم ومنعت الوصول إلى الموقع.
وأواخر شهر
نوفمبر
، أعلنت
وزارة الداخلية
السورية العثور على أربع مقابر جماعية في
شارع الستين
شمالي مدينة
حمص
، تضم رفات عشرات الأشخاص.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صدمة جديدة في سنجار: اكتشاف مقبرة جماعية رقم 93 لضحايا "داعش"
06:01 | 2025-09-21
اكتشاف مقبرة جماعية شرقي دوما السورية.. ضحاياها قتلوا عراة
12:07 | 2025-10-21
العثور على مقبرة جماعية في سنجار (صور)
03:56 | 2025-11-24
العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا السورية
10:34 | 2025-10-30
سوريا
مقبرة
وزارة الداخلية
شارع الستين
أمن الدولة
النعمان
نوفمبر
سورية
ترميم
