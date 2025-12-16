واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان

وأشار البنتاغون في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المبيعات تشمل مركبات عسكرية متعددة الأغراض، قادرة على دعم في مهامها الأمنية والعملياتية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقرار الداخلي.وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الدفاعي المستمر بين ولبنان، مشددًا على أهمية دعم القوات في مواجهة التحديات الأمنية، وضمان قدرة على تنفيذ مهامه بكفاءة وحماية الحدود والمواطنين.