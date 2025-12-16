واشنطن من مجلس الأمن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

وقالت الدبلوماسية الأمريكية خلال جلسة لمجلس مكرسة للوضع في قطاع ، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس أكد بوضوح أن تتوقع وقف العنف في وأنها لن تسمح بضم الضفة الغربية لإسرائيل".يذكر أن كانت قد أعلنت مرارا أنها لن تسمح بضم للضفة الغربية، حيث هدد ترامب إسرائيل بحرمانها من كامل الدعم الأمريكي في حال قيامها بهذه الخطوة.وفي أكتوبر الماضي صوت الإسرائيلي إلى جانب التمرير الأولي لقرار حول ضم الضفة الغربية، انتقده الإسرائيلي ونأى بنفسه عن القرار علنا، ولا يزال مصير القرار مجهولا إذ ينبغي أن يمر ما لا يقل عن 3 قراءات أخرى ليصبح قانونا، وفق وسائل إعلام.