واشنطن تدرس خطة لتخفيض قواتها في الشرق الأوسط

وستحدث هذه الخطة، في حال إقرارها، بعضا من أعمق التغيرات في أعلى هرم منذ عقود، تنفيذا لوعد هيغسيت بكسر الوضع القائم، وتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم، وفقا للصحيفة.وتنص الخطة على تقليل نفوذ الأميركية والقيادة الأوروبية وقيادة أفريقيا، عبر وضعها تحت سلطة منظمة جديدة تعرف باسم "القيادة الدولية الأميركية"، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين.ومن المتوقع أن يقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين، تفاصيل المقترح إلى هيغسيت خلال الأيام المقبلة.وتنسجم هذه التحركات مع مساعي الإدارة لنقل الموارد بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، والتركيز أساسا على توسيع العمليات العسكرية في النصف الغربي، وفق المصادر نفسها.ورفض فريق هيغسيت التعليق على ما أسماه "نقاشات داخلية أو مسائل لم يتخذ فيها القرار بعد"، نافيا وجود خلاف بين المسؤولين.ولم يفصح البنتاغون إلا عن تفاصيل قليلة للكونغرس، ما أثار استياء أعضاء لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون.وأفاد مسؤولون بأن كبار الضباط في القيادة ينتظرون مزيدا من التفاصيل أيضا.وتدعو الخطة الجديدة إلى إعادة مواءمة الأميركية والقيادة الشمالية، اللتين تشرفان على العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، تحت مقر جديد يعرف باسم "قيادة الأميركيتين" (أمريكوم).كما ناقش المسؤولون في البنتاغون إنشاء "قيادة الأميركية" تتبع لـ"أمريكوم"، لكن يبدو أنهم تخلوا عن هذه الفكرة.وستؤدي هذه الخطوات، في مجملها، إلى خفض عدد القيادات القتالية العليا من 11 إلى 8 قيادات، وتقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من فئة 4 نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى هيغسيت.وستبقى القيادات التالية: القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين والهادئ، والقيادة السيبرانية، وقيادة العمليات الخاصة، وقيادة ، والقيادة الاستراتيجية، وقيادة النقل.