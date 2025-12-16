بينها بلدان عربيان.. ترامب يفرض قيودا على دخول رعايا 5 دول

وذكر في البيان، أنه ولتعزيز من خلال قيود وحدود منطقية مبنية على البيانات، وقع أمرا رئاسيا يوسع ويشدد القيود المفروضة على دخول مواطني الدول التي تظهر قصورا واضحا ومستمرا وشديدا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمة من التهديدات التي تطال الأمن القومي والسلامة العامة.ويبقي الإعلان على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني الدول الـ 12 الأصلية عالية الخطورة والمحددة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949 وهي: ، وميانمار، وتشاد، وجمهورية ، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.وأضاف البيت الأبيض أن فرضت قيودا وشروطا على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب ، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيودا جزئية وحدودا على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.كما تم فرض قيود أيضا على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن ، بحسبما ذكر البيت الأبيض.