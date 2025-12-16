أمريكا.. مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن منفذ هجوم جامعة براون

ونشر المكتب وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، بيانا بشأن المكافأة، مرفقا بصورة ومقطع فيديو جديد لمنفذ الهجوم.والاثنين، نشر المحققون المكلفون بالعثور على منفذ عملية إطلاق النار في جامعة التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين السبت، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمشتبه به قبل الحادثة وبعدها الاثنين.كما بثت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، صورا التقطتها مراقبة تم الحصول عليها حديثا لشخص آخر مطلوب لإطلاقه النار، يظهر فيها وهو يضع قبعة داكنة وقناعا ويرتدي معطفا أسود.وقبضت السلطات في البداية على رجل اعتقدت أنه على صلة بإطلاق النار، لكنها أطلقت سراحه لاحقا قائلة إن لا علاقة له بالحادثة.ويعد إطلاق النار هذا الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على المدارس والجامعات في حيث تواجه محاولات تقييد اقتناء الأسلحة النارية عوائق سياسية.