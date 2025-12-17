العدد ارتفع الى 40.. ترامب يضيف 20 دولة جديدة لقائمة "الحظر وتقييد السفر" الى اميركا

في حزيران الماضي، أعلن حظر دخول مواطني 12 دولة إلى ، وفرض قيود على مواطني سبع دول أخرى، أي 19 دولة، وذلك على خلفية اطلاق نار قرب على شرطيين أمريكيين اتهم فيها رجل أفغاني، وشمل الحظر وميانمار وتشاد وجمهورية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، اما القيود على الدول السبع فكان على الزوار القادمين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.واليوم اضافت الى قائمة الحظر الكامل على السفر الى الولايات المتحدة 5 دول أخرى وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب وسوريا، بالإضافة الى تشديد القيود على 15 دولة وهي أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا وزيمبابوي.وتنطبق هذه القيود على كل من الأشخاص الذين يسعون للسفر إلى الولايات المتحدة كزوار أو للهجرة إليها.