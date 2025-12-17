العقوبات الأميركية تربك حركة انتقالات اللاعبين

ووفقا لموقع "غلوبو" البرازيلي، فإن لم يسدد حتى الآن مبلغ 3.1 ملايين يورو من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 10 ملايين يورو، بعد انتقال آرثر إلى صفوفه في يناير 2025 قادما من زينيت.وأوضح التقرير أن المبلغ المتأخر يندرج ضمن الدفعات الأولى المتفق عليها، مشيرا إلى أن إدارة بوتافوغو أرجعت سبب التأخير إلى القيود والعقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على المعاملات المرتبطة بالأندية الروسية، ما حال دون تحويل الأموال في موعدها.وخلال عام 2025، شارك آرثر في 48 مباراة بقميص بوتافوغو، سجل خلالها 8 أهداف، إلا أن النادي قد يضعه على قائمة الانتقالات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تحركات من وكلاء اللاعب في ، وسط احتمالات لانتقال جديد.وكان آرثر انضم إلى زينيت في يناير 2024، وخاض معه 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وأسهم في التتويج بلقب وكأس ، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر.