بقوة 4 درجات.. هزة أرضية تضرب السعودية

سجلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية في صباح يوم الأربعاء.وذكرت الهيئة أن الهزة وقعت على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.