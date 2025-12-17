Alsumaria Tv
العالم على حافة خطر نووي جديد بسبب محطة تشيرنوبل.. ماذا حدث؟

دوليات

2025-12-17 | 02:59
العالم على حافة خطر نووي جديد بسبب محطة تشيرنوبل.. ماذا حدث؟
السومرية نيوز – دوليات

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، من أن أي أعمال في محطة تشيرنوبيل النووية بعد تضرر الغلاف الواقي قد تؤدي فورا إلى ارتفاع مستويات الإشعاع.


وقال غروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن أي أعمال تتعلق بالتعامل مع المواد عالية النشاط الإشعاعي أو نقلها تؤدي بشكل واضح وفوري إلى ارتفاع مستوى الإشعاع الخلفي، وهو ما يتطلب تحليلا إضافيا، وبناء نماذج مختلفة وأنظمة مراقبة وتحديد المستويات المسموح بها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت سابقا أن الغلاف الواقي لمحطة تشيرنوبيل فقد وظائفه الأساسية في ضمان السلامة بعد ضربة وقعت في فبراير الماضي.

وأوضح غروسي أن الحماية التي كانت متوفرة سابقا لم تعد موجودة الآن، وأن الوضع قد يتفاقم مع مرور الوقت.

وفي يوم انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لهجوم بطائرة مسيّرة على غلاف محطة تشيرنوبيل النووية، حيث ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم نفذته طائرة مسيّرة. وحاول نظام كييف اتهام روسيا، لكنه لم يقدم أي أدلة.

ووصف مجلس الدوما الروسي الهجوم على غلاف المحطة بأنه استفزاز من كييف قبل مؤتمر ميونيخ.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن أي ادعاءات بأن الجانب الروسي يشن هجمات على منشآت الطاقة النووية هي استفزاز وتزوير، وأن كييف لا تتردد في الانخراط في مثل هذه الهجمات.

وقام موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص موقع الانفجار، وتبين أن الطائرة المسيرة أحدثت ثقبا في سقف المنشأة الواقية يبلغ قطره حوالي ستة أمتار، إلا أن هيكل المبنى لم يتعرض للضرر.

كما أجروا قياسات أكدت أن مستوى الإشعاع لا يتجاوز الحد الطبيعي، ومع ذلك، أشار غروسي إلى أن الحادث في تشيرنوبيل يؤكد استمرار المخاطر النووية القائمة.
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
10:30 | 2025-12-16
Play
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
