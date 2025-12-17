العالم على حافة خطر نووي جديد بسبب محطة تشيرنوبل.. ماذا حدث؟

وقال غروسي في حديث لوكالة " " الروسية إن أي أعمال تتعلق بالتعامل مع المواد عالية النشاط الإشعاعي أو نقلها تؤدي بشكل واضح وفوري إلى ارتفاع مستوى الإشعاع الخلفي، وهو ما يتطلب تحليلا إضافيا، وبناء نماذج مختلفة وأنظمة مراقبة وتحديد المستويات المسموح بها.وكانت قد أعلنت سابقا أن الغلاف الواقي لمحطة فقد وظائفه الأساسية في ضمان السلامة بعد ضربة وقعت في فبراير الماضي.وأوضح غروسي أن الحماية التي كانت متوفرة سابقا لم تعد موجودة الآن، وأن الوضع قد يتفاقم .وفي يوم انطلاق للأمن، ظهرت على لقطات لهجوم بطائرة مسيّرة على غلاف محطة تشيرنوبيل النووية، حيث ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم نفذته طائرة مسيّرة. وحاول نظام اتهام ، لكنه لم يقدم أي أدلة.ووصف الروسي الهجوم على غلاف المحطة بأنه استفزاز من كييف قبل مؤتمر ميونيخ.من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية للصحفيين إن أي ادعاءات بأن الجانب الروسي يشن هجمات على منشآت الطاقة النووية هي استفزاز وتزوير، وأن كييف لا تتردد في الانخراط في مثل هذه الهجمات.وقام موظفو الذرية بفحص موقع الانفجار، وتبين أن الطائرة المسيرة أحدثت ثقبا في سقف المنشأة الواقية يبلغ قطره حوالي ستة أمتار، إلا أن هيكل المبنى لم يتعرض للضرر.كما أجروا قياسات أكدت أن مستوى الإشعاع لا يتجاوز الحد الطبيعي، ومع ذلك، أشار غروسي إلى أن الحادث في تشيرنوبيل يؤكد استمرار المخاطر النووية القائمة.