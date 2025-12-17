وزير خارجية أوكرانيا: المساءلة القانونية حجر الأساس لتحقيق سلام عادل ودائم

وأوضح سيبيها، في بيان صدر من مدينة لاهاي، وورد لـ ، أنه عقد إلى جانب نائبة رئيس الأوكراني إيرينا مودرا، اجتماعاً مثمراً مع قيادة ، ضم رئيسة المحكمة القاضية أكاني، ومسجل المحكمة زافالا غيلر، وفريق مكتب الادعاء العام.وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن "الاجتماع تناول تعزيز جهود جمع الأدلة الدولية الميداني في أوكرانيا، لما لذلك من أهمية في إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب".وأكد سيبيها أن "محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا تمثل ركناً أساسياً لتحقيق سلام عادل ومستدام"، مشدداً على أن "بلاده تنظر إلى بنية المساءلة القانونية كجزء لا يتجزأ من الضمانات الأمنية والهيكل الأمني المستقبلي لأوكرانيا".