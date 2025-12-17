ايران تسعى لإرسال كائنات حية إلى الفضاء عبر "كبسولة"

وأوضح سالاريه في تصريحاته لوكالة مهر الإيرانية أن الكبسولة قد دخلت المراحل النهائية من التصميم والبناء، ومن المقرر أن يتم إطلاقها في تجارب شبه مدارية العام المقبل.في المرحلة الأولى، ستُستخدم الكبسولة لإجراء اختبارات فنية لتقييم قدرتها على العمل في .وأشار إلى أن هذه الكبسولة الجديدة ستكون متطورة بشكل كبير مقارنة بسابقتها التي أُطلقت قبل عامين، حيث كانت تزن 500 كيلوغرام. أما الكبسولة الحالية، فتم تقليص وزنها إلى حوالي 700 كيلوغرام، مع تحسينات تقنية في التوجيه والتحكم والملاحة.