الحكم بالسجن 4 سنوات على عراقي اغتصب امرأة بعمر 100 عام

ووفقا لموقع إكسبريسن ، فان "عامل منزلي عراقي يبلغ من العمر 38 عامًا ادين باغتصاب امرأة تبلغ من العمر في منزلها، بينما بُرِّئ من تهمة اغتصاب أخرى".وتقول المدعية العامة لين نيبرغ إنه "من المرجح أن يُستأنف الحكم".تفاصيل القضيةوفي الأول من تشرين الأول من هذا العام، عانت امرأة تبلغ من العمر مئة عام في ستوكهولم من ألم في ، حيث لم تتمكن من طلب سيارة إسعاف، فزارها رجل من خدمة الرعاية المنزلية.وقال لها، بحسب ما أدلت به أثناء التحقيق: "قالوا لكِ إن عليكِ أن تُدهني بالزيت المقدس".تساءلت عما يعنيه، لأنها كانت تعاني من ألم في الصدر.كان معه مرهم وجسم غريب أدخله في مهبلها. صرخت به أن يتوقف، لكنه استمر دون أن يجيبها.واستمر في ذلك لعشر دقائق تقريبًا، ثم غادر.وقالت المرأة أثناء استجواب الشرطة: "حينها كدتُ أبكي. وفكرت: أنت تعمل هنا، وتفعل هذا بالناس، وبالنساء تحديدًا".رفض ترحيله إلىوذكر المحامي أونيباك وهو محامي المرأة "لقد كان حدثًا صعبًا عليها، لا سيما وأن الجريمة ارتكبها شخصٌ وثقت به وتعتمد عليه في تسيير شؤون حياتها اليومية، ويقول إن صحتها العامة تدهورت أيضًا نتيجةً للحادثة".وحصل الرجل البالغ من العمر 38 عامًا على إجازة مرضية عندما أثيرت الشكوك، ثم فصلته بلدية ستوكهولم لاحقًا.وحُكم عليه الآن بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب.وهو مواطن عراقي، وقد طلب ترحيله، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية.ووفقًا للمحكمة، هناك عدة عوامل تدعم الترحيل، لكن صلة الرجل بالسويد رجّحت كفة في نهاية المطاف.وتقول المدعية العامة لين نيبرغ إنه "من المرجح" استئناف الحكم.وتضيف: "لا أتفق مع هذا التقييم، لكن عليّ أن أدرس حججهم بتفصيل أكبر".ووُجهت للرجل أيضًا تهمة اغتصاب امرأة أخرى، تبلغ من العمر 94 عامًا، في منزلها بتاريخ 21 أيلول.وتذكر المرأة أنها كانت واقفة عند المرحاض، وعلى وشك أن تُساعد على الجلوس، عندما دخل شيء ما فيها، مما سبب لها ألمًا شديدًا أفقدها الوعي.وعندما استيقظت، وجدته هناك. طلبت منه المغادرة، لكنه لمسها رغم ذلك.وترى المحكمة الجزئية أن المرأة موثوقة، وتعتقد أن التحقيق يشير إلى أن الاعتداء قد ارتُكب من قِبل أحد موظفي الرعاية المنزلية.ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يكون الجاني شخصًا آخر، ولذلك بُرئ الرجل البالغ من العمر 38 عامًا من هذه التهمة.