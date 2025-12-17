الطقس يضيف فصلاً جديداً من مأساة غزة.. 17 قتيلًا و90 بناية مدمرة جراء "المنخفضات"

وقال المتحدث الدفاع المدني، ، إن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، مضيفاً أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين.وأشار بصل إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غرقت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، موضحاً أن كافة المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضّرت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع، داعياً العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.