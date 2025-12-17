بعد يومين على اعتقال 3 شبان.. قوة "إسرائيلية" تتوغل في سوريا

واقتحمت وحدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مجموعة قرى في ريف القنيطرة، حسب السورية (سانا).وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 شبان من بلدة الحميدية في ريف القنيطرة أثناء جمعهم الحطب أول أمس الاثنين، وفق السورية الرسمية، دون أن يصدر بيان من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.والاثنين أيضا، توغل الجيش الإسرائيلي في ، ونصب حاجزا لاستجواب وتفتيش المارة والسيارات.وفي الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، لا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز.