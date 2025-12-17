الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
كشف حقيقة إقالة مدرب المنتخب السعودي
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد ان تكفل بعلاجها صانع المحتوى السعودي.. الطفلة ايلين تدخل العملية (فيديو)
دوليات
السومرية نيوز – دولي
دخلت الطفلة السورية ايلين، اليوم الأربعاء، صالة العمليات لاجراء عملية تستطيع من خلالها المشي والركض بشكل طبيعي.
2025-12-17 | 10:08
2025-12-17T10:08:58+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
بعد ان تكفل بعلاجها صانع المحتوى السعودي.. الطفلة ايلين تدخل العملية (فيديو)
السومرية نيوز
– دولي
دخلت الطفلة السورية ايلين، اليوم الأربعاء، صالة العمليات لاجراء عملية تستطيع من خلالها المشي والركض بشكل طبيعي.
ونشر صانع المحتوى
عبد الرحمن المطيري
مقطع فيديو خلال دخول ايلين صالة العمليات استعدادا لاجراء عملية في ساقها.
وجاء ذلك بعدما تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تكفل صانع محتوى سعودي بتحقيق حلم طفلة شامية ويعيد الأمل اليها.
ووفقا لناشطين على التواصل الاجتماعي فان الطفلة
إيلين
وهي من إدلب وتعيش في دمشق، لا تستطيع المشي بشكل طبيعي، وبسبب وضعها الصحي كان من الصعب إكمال دراستها".
وأضافوا ان "صانع المحتوى السعودي
عبد الرحمن
المطيري سلط الضوء على حالتها، وتكفل بإجراء عمليتها قريباً جداً".
فيما ذكرت الطفلة ايلين "بعد العملية هل سأستطيع السير والركض كحال باقي العالم؟".
تابع قناة السومرية على
منصةX
اخترنا لك
لإرساله الى صديقتها.. أم تعذب رضيعها وتصور الجريمة فيديو
13:04 | 2025-12-17
إحصائية دولية.. العراق الثالث عربيا باعداد المواليد لعام 2025
12:47 | 2025-12-17
فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية
12:30 | 2025-12-17
الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا
12:29 | 2025-12-17
إسرائيل تمهّد لضربة تستهدف العمق الإيراني
12:28 | 2025-12-17
إسبانيا.. الشرطة تخلي مدرسة مهجورة شغلها المئات من المهاجرين
12:19 | 2025-12-17
