بعد ان تكفل بعلاجها صانع المحتوى السعودي.. الطفلة ايلين تدخل العملية (فيديو)

ونشر صانع المحتوى مقطع فيديو خلال دخول ايلين صالة العمليات استعدادا لاجراء عملية في ساقها.وجاء ذلك بعدما تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تكفل صانع محتوى سعودي بتحقيق حلم طفلة شامية ويعيد الأمل اليها.ووفقا لناشطين على التواصل الاجتماعي فان الطفلة وهي من إدلب وتعيش في دمشق، لا تستطيع المشي بشكل طبيعي، وبسبب وضعها الصحي كان من الصعب إكمال دراستها".وأضافوا ان "صانع المحتوى السعودي المطيري سلط الضوء على حالتها، وتكفل بإجراء عمليتها قريباً جداً".فيما ذكرت الطفلة ايلين "بعد العملية هل سأستطيع السير والركض كحال باقي العالم؟".