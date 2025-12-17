أوروبا تقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى

ينصّ القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، على أن يُطبّق في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027، وذلك على عقود الشراء طويلة الأجل، وهي الأكثر حساسية إذ قد تمتد لعقود. وقد تُفرض غرامات مالية على الشركات التي تتحايل على الحظر.مع ذلك، لا ينصّ الاتفاق على حظر تام لشراء النفط والوقود النووي الروسيين اللذين لا تزال تستخدمهما دول أوروبية عدة.