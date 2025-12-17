ما هي عبارة ترامب الشهيرة في 2025

وعرف مسار السياسي لترامب باستعماله عبارات جذابة وتعابير غريبة، وأصبح عبارة الشكر هذه توقيعا ملفتا للنظر إذ يستخدمها باستمرار على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في حين استخدمها لمرة واحدة فقط على خلال ولايته الأولى، ومنذ إعادة انتخابه في كانون الثاني قال عبارة "شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر" 190 مرة، وفقا للصحيفة.وأشارت المصدر إلى أن "ترامب أشتهر في ولايته الأولى بعبارة "استمع!"، وعبارة "أنت مطرود" عندما كان رئيس برنامج تلفزيوني.وذكرت الصحيفة، أن "عبارة الشكر هي لغة أعمال تتناقض مع كلام ترامب المندفع عادة، وقالها في مختلف السياقات، من بينها التفاخر بتدمير غواصة يشتبه في أنها تحمل ، وتهديده بأن لا تملك سوى خيار تدمير حركة حماس، إلى جانب اعتباره بأن بث في شرعية نظام تعريفات الذي أقره مسألة حياة أو موت.وفي إحدى المرات أرفق ترامب عبارته بـ11 علامة تعجب.وأكد مدير الاتصالات في ، تشيونغ، أن ترامب هو من يكتب كل منشوراته على منصة "تروث سوشيال"، بما في ذلك عبارة الشكر الصغيرة.وعند سؤاله عن الهدف من هذه العبارة، أوضح تشيونغ: "يتواصل (ترامب) بشكل مباشر وحاسم دون أي غموض، عندما ينهي الرسالة بهذه العبارة فهي نهاية حزم. أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الأميركيين يصوتون له بالأغلبية الساحقة هو أنه واضح وموجز، لا هراء ولا ألعاب".من جهته قال أليكس برويسويتز، مستشار ترامب الذي يساعده في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "أعتقد أنه لاحظ شعبيتها خلال نصف العام الماضي تقريبا"، مضيفا أن ترامب يعرف طريقة ترويج الصيحات.وأوضح تحليل " "، أن ترامب استخدم هذه العبارة كثيرا في يونيو عند تقديم تحديثات حول حرب الإثني عشر يوما بين وإيران، ومشاركة في ضرب منشآت النووية، ومنذ ذلك الحين غدت مشهورة بين العديد من المحافظين والحسابات الداعمة لهم.وأوضحت مدربة آداب الأعمال، ويتمور، أن هذه العبارة قديمة جدا ويستخدمها كثيرون لإنهاء الرسائل.المعنى الحقيقي للعبارة ليس شكر شخص ما على الاهتمام بالأمر، قالت ويتمور، بل إنها طريقة مهذبة أو حازمة لطلب القيام بشيء ما لهم. قدمت مثالل: "سنذهب في إجازة. هل يمكنك الاعتناء بخدمة ؟ شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".