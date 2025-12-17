إسبانيا.. الشرطة تخلي مدرسة مهجورة شغلها المئات من المهاجرين

وأعلن بادالونا خافير ألبيول عن عمليات الطرد في منشور على منصة "إكس" حيث كتب: "مثلما تعهدت، يبدأ طرد 400 شخص من واضعي اليد في مدرسة بي 9 في بادالونا".وألزم الأمر القضائي بلدية بادالون بمنح الأشخاص المطرودين الوصول للخدمات الاجتماعية ولكنها لم تلزم السلطات المحلية بإيجاد سكن لكل واضعي اليد.وقضت بأن المدرسة في بادالونا على حدود برشلونة وتقطنها الطبقة العاملة، غير آمنة.وأفادت بلدية بادالونا من قبل، بأن واضعي اليد يشكلون خطرا على السلامة العامة، علما أنه في العام 2020 شبت النيران في مصنع قديم كان يشغله نحو مئة مهاجر في البلدة وتوفي أربعة أشخاص في الحريق.