الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا

وحسب ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء " "، فقد أحال المشروع للرئيس للتوقيع عليه ليصبح نافذا.ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إقرار الأمريكي، موازنة للعام 2026.وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا في نسخة توافقية من للعام 2026، مكونة من 3000 صفحة، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كشف عنه الأحد تضمن بندا لإلغاء عقوبات " " لعام 2019، وهي خطوة ينظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري.