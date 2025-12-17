فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية

وقالت الشركة في بيان لها: "تستمر عمليات تصدير النفط الخام ومشتقاته بشكل طبيعي.. وتواصل ناقلات النفط التابعة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إبحارها"، بحسب الفرنسية.وأمر يوم الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها وخروجها من فنزويلا، في أحدث خطوة من لزيادة الضغط على حكومة ، مستهدفةً مصدر دخلها الرئيسي، بحسب رويترز.لا يزال من غير الواضح كيف سيفرض ترامب هذا الإجراء على السفن المعاقبة، وما إذا كان سيلجأ إلى لاعتراضها كما فعل الأسبوع الماضي، وكانت الإدارة قد نقلت آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.