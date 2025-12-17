إحصائية دولية.. العراق الثالث عربيا باعداد المواليد لعام 2025

ووفقا لبيانات التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، تصدرت القائمة عربيا بـ 2.45 مليون مولود، تلتها في المركز الثاني بـ 1.40 مليون مولود، وجاء في المركز الثالث بـ1.18 مليون مولود، ثم الجزائر 855 ألفا، والمغرب 619 ألفا، وسوريا 601 ألف، والسعودية بـ 564 ألفا".وجاءت بقية بأعداد مواليد أقل خلال عام 2025، حيث سجل نحو 232 ألف مولود، وتونس قرابة 160 ألفا، وفلسطين حوالي 144 ألفا، وليبيا بحدود 120 ألفا، والإمارات نحو 114 ألفا، ولبنان 92 ألفا، وعمان 90 ألفا، فيما بلغت في 48 ألف مولود، وقطر 29 ألفا، والبحرين قرابة 10 آلاف مولود.فبينما يسجل كل من مصر واليمن والعراق أرقاما أعلى بكثير، تأتي الجزائر في موقع يعكس حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة.ويشير العدد المتوقع للمواليد إلى استمرار النمو السكاني، فيما يعكس هذا الرقم أيضا التحولات الديموغرافية التي تشهدها الدول العربية في السنوات الأخيرة.ويطرح العدد المتوقع للمواليد تساؤلات حول قدرة البنية التحتية والخدمات العامة على استيعاب هذا النمو السكاني، وسط توقعات بأن يشكل هذا النمو تحديا وفرصة في آن واحد أمام الحكومات خلال السنوات المقبلة.