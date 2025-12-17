إحصائية دولية.. العراق الثالث عربيا باعداد المواليد لعام 2025

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550470-639015905330025371.jpg
إحصائية دولية.. العراق الثالث عربيا باعداد المواليد لعام 2025
دوليات
2025-12-17 | 12:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
239 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف تقرير
الأمم المتحدة
للتوقعات السكانية العالمية عن تفاوت واضح في معدلات النمو السكاني بين
الدول العربية
، حيث تصدرت
مصر
القائمة تلاها
اليمن
والعراق ثم الجزائر في المرتبة الرابعة.
ووفقا لبيانات التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، تصدرت
مصر
القائمة عربيا بـ 2.45 مليون مولود، تلتها
اليمن
في المركز الثاني بـ 1.40 مليون مولود، وجاء
العراق
في المركز الثالث بـ1.18 مليون مولود، ثم الجزائر 855 ألفا، والمغرب 619 ألفا، وسوريا 601 ألف، والسعودية بـ 564 ألفا".
وجاءت بقية
الدول العربية
بأعداد مواليد أقل خلال عام 2025، حيث سجل
الأردن
نحو 232 ألف مولود، وتونس قرابة 160 ألفا، وفلسطين حوالي 144 ألفا، وليبيا بحدود 120 ألفا، والإمارات نحو 114 ألفا، ولبنان 92 ألفا، وعمان 90 ألفا، فيما بلغت في
الكويت
48 ألف مولود، وقطر 29 ألفا، والبحرين قرابة 10 آلاف مولود.
فبينما يسجل كل من مصر واليمن والعراق أرقاما أعلى بكثير، تأتي الجزائر في موقع يعكس حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة.
ويشير العدد المتوقع للمواليد إلى استمرار النمو السكاني، فيما يعكس هذا الرقم أيضا التحولات الديموغرافية التي تشهدها الدول العربية في السنوات الأخيرة.
ويطرح العدد المتوقع للمواليد تساؤلات حول قدرة البنية التحتية والخدمات العامة على استيعاب هذا النمو السكاني، وسط توقعات بأن يشكل هذا النمو تحديا وفرصة في آن واحد أمام الحكومات خلال السنوات المقبلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق يحصد جائزة التميز الحكومي العربي للعام الثالث تواليًا
05:19 | 2025-12-07
رأس المال البشري أهم موارد العراق لكنه مهمل.. قراءة في تقرير البنك الدولي لعام 2025
05:19 | 2025-12-10
هجوم برشلونة يكتسح ريال مدريد.. احصائيات 2025
11:03 | 2025-12-17
إحصائيات انتخابات مجلس النواب 2025
10:12 | 2025-11-08
ولادات
الاعلى
الخدمات العامة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الدول العربية
سومرية نيوز
السومرية
السعودية
البحرين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
46.73%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
22.23%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
15.84%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
15.2%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
17:36 | 2025-12-17
ترامب يهدد: لن نسمح بخرق الحصار على فنزويلا
16:03 | 2025-12-17
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 80 عملية في سوريا
15:45 | 2025-12-17
أول تعليق من يزن النعيمات بعد خضوعه لعملية جراحية
14:52 | 2025-12-17
الصحة العالمية تكشف عن "أرقام صادمة" تخص السودان
14:25 | 2025-12-17
نتنياهو يعلن المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر
13:55 | 2025-12-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.