لإرساله الى صديقتها.. أم تعذب رضيعها وتصور الجريمة فيديو

أصدرت محكمة أمريكية حكمها بالسجن 5 سنوات على أم قامت بتعذيب طفلها وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو. ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، نجا الرضيع من محاولة خنق مروعة نفذتها والدته البالغة من العمر 22 عامًا، التي صورت نفسها أثناء تعذيب الطفل وشاركت مقاطع الفيديو مع صديقة لها، حسبما أظهرت التحقيقات القضائية الأولية.وكشفت إفادات الشرطة أن الشابة، التي تعاني من اختلال عقلي، اعتادت توثيق إيذاء الطفل، بما في ذلك قرصه وصفع ساقيه، ووضع يدها على أنف وفمه، مما أدى إلى صعوبة في تنفسه وحركته.وأرسلت الأم مقاطع الفيديو إلى صديقتها، مصحوبة برسائل نصية تعبر فيها عن شعورها بالمتعة أثناء إيذاء الطفل، مثل: "لا أعرف، عندما أفعل ذلك أشعر بسعادة غامرة"، و"سأتوقف قبل أن يموت. في المرة الأخيرة كان لونه أزرق".وأقرت الشابة بالذنب في تهمتي إساءة معاملة طفل وإهماله، ما أدى إلى صدور الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.ويأتي هذا الحادث بعد قضية مشابهة في ولاية ، حيث أدينت ترينيتي بوغ، ملكة جمال سابقة، بقتل طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا كان ابن حبيبها، بعد أن ضربته حتى في غرفتها الجامعية لأنها أرادت "طفلاً خاصًا بها". وحُكم على بوغ بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 عامًا، بعد أن كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وقت الحادث.