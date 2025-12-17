Alsumaria Tv
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
لإرساله الى صديقتها.. أم تعذب رضيعها وتصور الجريمة فيديو

دوليات

2025-12-17 | 13:04
لإرساله الى صديقتها.. أم تعذب رضيعها وتصور الجريمة فيديو
قضت محكمة أمريكية بسجن أم 5 سنوات بعد تعذيبها رضيعها وتوثيق الجريمة بمقاطع فيديو أرسلتها لصديقتها.

أصدرت محكمة أمريكية حكمها بالسجن 5 سنوات على أم قامت بتعذيب طفلها وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو. ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، نجا الرضيع من محاولة خنق مروعة نفذتها والدته البالغة من العمر 22 عامًا، التي صورت نفسها أثناء تعذيب الطفل وشاركت مقاطع الفيديو مع صديقة لها، حسبما أظهرت التحقيقات القضائية الأولية.
وكشفت إفادات الشرطة أن الشابة، التي تعاني من اختلال عقلي، اعتادت توثيق إيذاء الطفل، بما في ذلك قرصه وصفع ساقيه، ووضع يدها على أنف وفمه، مما أدى إلى صعوبة في تنفسه وحركته.
وأرسلت الأم مقاطع الفيديو إلى صديقتها، مصحوبة برسائل نصية تعبر فيها عن شعورها بالمتعة أثناء إيذاء الطفل، مثل: "لا أعرف، عندما أفعل ذلك أشعر بسعادة غامرة"، و"سأتوقف قبل أن يموت. في المرة الأخيرة كان لونه أزرق".

وأقرت الشابة بالذنب في تهمتي إساءة معاملة طفل وإهماله، ما أدى إلى صدور الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا الحادث بعد قضية مشابهة في ولاية جورجيا، حيث أدينت ترينيتي بوغ، ملكة جمال سابقة، بقتل طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا كان ابن حبيبها، بعد أن ضربته حتى الموت في غرفتها الجامعية لأنها أرادت "طفلاً خاصًا بها". وحُكم على بوغ بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 عامًا، بعد أن كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وقت الحادث.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
Play
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
Play
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Play
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
17:36 | 2025-12-17
ترامب يهدد: لن نسمح بخرق الحصار على فنزويلا
16:03 | 2025-12-17
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 80 عملية في سوريا
15:45 | 2025-12-17
أول تعليق من يزن النعيمات بعد خضوعه لعملية جراحية
14:52 | 2025-12-17
الصحة العالمية تكشف عن "أرقام صادمة" تخص السودان
14:25 | 2025-12-17
نتنياهو يعلن المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر
13:55 | 2025-12-17

