الهند.. تفاصيل مثيرة تخص الحملة ضد التمرد الماوي

انتقلت حملة الهند ضد التمرد الماوي بشكل حاسم من الاحتواء إلى التراجع، جامعًا بين عمليات أمنية متواصلة والتنمية وإعادة التأهيل القائمة على الحقوق والتواصل السياسي.

ويُمثل مقتل القائد الماوي البارز مادفي هيدما، الذي وردت أنباء عنه، نقطة تحول رمزية وعملياتية، تتزامن مع تحول أوسع من التمرد إلى الاندماج في معاقل التمرد السابقة.



ووقد أثمر هذا الجهد المكثف نتائج ملموسة. وعلى مدى العقد الماضي، تقلصت الرقعة الجغرافية للتطرف اليساري بشكل حاد، حيث انخفض عدد المناطق المتأثرة به من حوالي 126 منطقة في عام 2014 إلى نحو 12 منطقة رئيسية بحلول عامي 2024-2025. ويعكس هذا الانكماش استراتيجية وطنية مدروسة أعطت الأولوية لاستعادة سيادة القانون في المناطق الحرجية النائية، وتحسين الاستخبارات، وتنسيق القوات المركزية وقوات الولايات ضمن إطار عملياتي موحد.ووقد أثمر هذا الجهد المكثف نتائج ملموسة.

وتشير بيانات الحكومة إلى مقتل المئات من عناصر حركة الناكسال في عامي 2023 و2024، واعتقال أكثر من ألف، واستسلام أكثر من ألف آخرين، مع تسجيل عمليات تحييد واستسلام إضافية كبيرة حتى عام 2025. كما تشير تقارير موازية إلى انخفاض حوادث العنف المرتبطة بالماويين بنحو النصف خلال العقد الماضي، مما يؤكد أن التمرد بات محصوراً جغرافياً ومتراجعاً تنظيمياً مقارنةً بذروته.

وفي هذا السياق الأوسع، يبرز مقتل مادفي هيدما، الذي وردت أنباء عنه، في اشتباك بولاية أندرا براديش في تشرين الثاني 2025، كلحظة فارقة، فقد كان هيدما، بصفته عضواً في وقائداً ميدانياً بارزاً شارك في بعض أشد الكمائن فتكاً ضد قوات الأمن، رصيداً تكتيكياً ورمزاً قوياً لصمود الماويين في منطقة داندكارانيا.

وقد شددت على التغطية الشاملة للمشاريع الرئيسية في المناطق المتضررة من التمرد اليساري المتطرف، بدءاً من الإسكان والكهرباء وصولاً إلى التأمين الصحي وبرامج سبل العيش، لكي يلمس السكان المحليون ثمار السلام الملموسة.