الصحة العالمية تكشف عن "أرقام صادمة" تخص السودان

وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثقت 65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضا عن إصابة 276 شخصا.

وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي استهدفت مستشفى عسكريا في مدينة الدلنج، عاصمة ، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال جيبرييسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تعاد بناء المرافق وتستأنف الخدمات".وألقت شبكة أطباء ، باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف المستشفى العسكري في الدلنج.ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 40 ألف قتيل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، نحو 30٪ من السكان، داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة، حسب العالمية.