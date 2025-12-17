أول تعليق من يزن النعيمات بعد خضوعه لعملية جراحية

وتعرض يزن لإصابة بالرباط الصليبي الأمامي خلال مباراته منتخب بلاده أمام نظيره العراقي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، في الدور ربع النهائي لبطولة 2025، على .ونشر يزن النعيمات عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام" لقطة مصورة بعد نهاية العمل الجراحي، وعلق قائلا: "الحمد لله، تمت العملية بالنجاح، دعواتكم".ومن المقرر أن يحدد الأطباء برنامجا علاجيا وتأهيليا للنجم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، ليتمكن من العودة إلى المستطيل الأخضر في أقرب وقت ممكن والتحضير للمشاركة في نهائيات لكرة القدم 2026.