الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 80 عملية في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الأربعاء، عن تنفيذ 80 عملية ضد "الإرهاب" في .

وقالت القيادة، "قواتنا وشركاؤها نفذوا منذ يوليو الماضي نحو 80 عملية للقضاء على عناصر إرهابية في ".

وأضافت "قتلنا 14 إرهابيا من تنظيم واعتقلنا 119 خلال الشهور الستة الماضية"، مشيرة الى أن "عملياتنا أدت لإحباط جهود تنظيم داعش لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات على مستوى العالم".

وتابعت القيادة "تعاونا الشهر الماضي مع دمشق لتحديد وتدمير أكثر من 15 موقعا تضم أسلحة لتنظيم داعش"، كاشفة عن تدمير "الشهر الماضي بالتعاون مع دمشق 130 صاروخا وقذيفة وأسلحة أخرى لتنظيم داعش".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي ، قبل أيام، أن بلاده سترد على تنظيم داعش، وذلك بعد الهجوم الذي وقع قرب مدينة تدمر في سوريا.

وأعلن البنتاغون مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.



وأكدت أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.