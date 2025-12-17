ترامب يهدد: لن نسمح بخرق الحصار على فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه لن يسمح لأحد بخرق الحصار على فنزويلا.



وقال في كلمة له، "لن نسمح لأحد بخرق الحصار على فنزويلا، أخذت نفطنا ونريد استعادته بعد أن طردت شركاتنا".

وأعلنت الحكومية الفنزويلية، أن فنزويلا واصلت تصدير النفط الخام دون انقطاع يوم الأربعاء، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار بحري.

وأمر ترامب يوم الثلاثاء الماضي، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها وخروجها من فنزويلا، في أحدث خطوة من لزيادة الضغط على حكومة ، مستهدفةً مصدر دخلها الرئيسي، بحسب رويترز.