روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية

وأوضحت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت ، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 30 مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي جمهورية و13 مسيرة فوق ".