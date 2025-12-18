بقيمة 11 مليار دولار.. واشنطن توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550491-639016370138647107.jpg
بقيمة 11 مليار دولار.. واشنطن توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان
دوليات
2025-12-18 | 01:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
335 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وافقت
الولايات المتحدة
، على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في أكبر حزمة تسليح أمريكية تُمنح للجزيرة على الإطلاق، في ظل ضغوط عسكرية متزايدة تمارسها
الصين
بحسب "رويترز".
ويعد هذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في عهد الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ويأتي في وقت تكثف فيه
بكين
ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة
الصين
عليها.
وقالت
وزارة الدفاع التايوانية
، في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ
هيمارس
، ومدافع هاوتزر، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى مسيرات ذخيرة جوالة من طراز ألتيوس، فضلًا عن قطع غيار لمعدات عسكرية أخرى.
وأضاف البيان أن "
الولايات المتحدة
تواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس، وبناء قوة ردع قوية في وقت سريع".
وأوضحت الوزارة أن الصفقة لا تزال في مرحلة إخطار
الكونغرس
، وهي المرحلة التي يملك فيها الكونغرس صلاحية عرقلة أو تعديل الصفقة في حال رغب بذلك، رغم أن تايوان تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وفي المقابل، لم ترد
وزارة الخارجية الصينية
على الفور على طلب للتعليق على الصفقة.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبيه، التي تؤكد تمسكها بوضعها السياسي القائم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار
04:23 | 2025-11-22
رئيس الوزراء يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار بمختلف القطاعات
05:51 | 2025-09-27
المالية تعلن تمويل دفعة من مستحقات الفلاحين بقيمة تجاوزت 233 مليار دينار
05:18 | 2025-12-08
صفقة كبرى.. مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم الريال
15:15 | 2025-12-01
اسلحة
امريكية
تايوان
وزارة الدفاع التايوانية
وزارة الخارجية الصينية
قالت وزارة الدفاع
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
وزارة الدفاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
49.97%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
20.12%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.55%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
13.36%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
استديو Noon
التعود والفقدان 14-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-14
استديو Noon
التعود والفقدان 14-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
استديو Noon
التعود والفقدان 14-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-14
استديو Noon
التعود والفقدان 14-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-14
اخترنا لك
لملاحقة داعش.. إنزال جوي للتحالف الدولي مصحوب بقوات عراقية جنوب الحسكة السورية
05:06 | 2025-12-18
ويلسون مغردا: اجتمعت مع سافايا لبحث قضايا العراق وتحريره من إيران (صورة)
01:13 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
17:36 | 2025-12-17
ترامب يهدد: لن نسمح بخرق الحصار على فنزويلا
16:03 | 2025-12-17
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 80 عملية في سوريا
15:45 | 2025-12-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.