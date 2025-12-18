بقيمة 11 مليار دولار.. واشنطن توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان

ويعد هذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في عهد الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي ، ويأتي في وقت تكثف فيه ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة عليها.وقالت ، في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ ، ومدافع هاوتزر، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى مسيرات ذخيرة جوالة من طراز ألتيوس، فضلًا عن قطع غيار لمعدات عسكرية أخرى.وأضاف البيان أن " تواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس، وبناء قوة ردع قوية في وقت سريع".وأوضحت الوزارة أن الصفقة لا تزال في مرحلة إخطار ، وهي المرحلة التي يملك فيها الكونغرس صلاحية عرقلة أو تعديل الصفقة في حال رغب بذلك، رغم أن تايوان تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وفي المقابل، لم ترد على الفور على طلب للتعليق على الصفقة.وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبيه، التي تؤكد تمسكها بوضعها السياسي القائم.