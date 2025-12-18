لملاحقة داعش.. إنزال جوي للتحالف الدولي مصحوب بقوات عراقية جنوب الحسكة السورية

ووفقًا للمرصد، شاركت من القوات العراقية في العملية، وذلك في إطار ملاحقة الخلايا النشطة التابعة للتنظيم في المنطقة، وتعزيز أمن الحدود المشتركة.وتُعدّ هذه العملية الثانية من نوعها التي ينفذها في المنطقة منذ أمس، حيث جرى تطويق القريتين وتنفيذ مداهمات دقيقة، وسط معلومات عن اعتقال عدة مطلوبين خلال العملية.ورصد لحقوق الإنسان، أن القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية أمنية محكمة في قرية المسطاحة القريبة من ناحية معدان بريف الشرقي، استهدفت المدعو محمود الأحمد، أحد العاملين مع تنظيم .