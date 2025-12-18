أستراليا.. إحباط محاولة تحرك مشبوه نحو بوندي بعد مجزرة سيدني

وأوضحت شرطة ولاية ، في بيان، أنّه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين هذا الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بوندي الإرهابي". وكان هجوم بوندي قد أسفر عن مقتل 15 شخصًا تجمعوا على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.وفي السياق، أفادت صحيفة " "، الخميس، بأنّ الشرطة أوقفت سيارة تقلّ رجالًا من في ، أثناء توجههم إلى ، مشيرة إلى أنّهم كانوا على الأرجح مسلّحين، من دون أن تتضح الأسباب.وأضافت الصحيفة أنّ "خمسة رجال جرى توقيفهم وتقييدهم بأصفاد بلاستيكية"، لافتة إلى أنّ دوافع الموقوفين لم تتبيّن بعد، وأنهم كانوا خاضعين للمراقبة من قبل السلطات في ولاية .كما أشارت إلى أنه تم اعتراض سيارة هاتشباك ثانية تحمل أيضًا لوحات ترخيص من فيكتوريا، على بُعد بضعة شوارع، حيث أُلقي القبض على رجلين.وأعلنت السلطات الأمنية، في بيان لاحق، أنّ العملية انتهت، مؤكدةً أنّه لا يوجد أي خطر على المجتمع.