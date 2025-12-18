تجاوزت 70 ألف شهيد.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزة

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدا واحدا و13 مصابا، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول أماكن أو ظروف وقوع هذه الحالات.وأضافت أن تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال استهداف مناطق مدنية وإطلاق النار على الفلسطينيين.وبحسب ، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر الماضي عن مقتل نحو 395 فلسطينيا وإصابة 1088 آخرين.وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت حتى الآن 70 ألفا و669 شهيدا و171 ألفا و165 مصابا.وإلى جانب الخسائر البشرية، خلّفت الإبادة الإسرائيلية، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، دمارا واسعا طال نحو 90% من البنية التحتية في قطاع ، في حين قدّرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.