الأصول والارباح الضائعة.. روسيا تباشر مقاضاة البنوك الأوروبية

وأكد المركزي الروسي في بيان نشره اليوم الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى "يوروكلير".وحدد المركزي الروسي إطار مطالبته القانونية، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.وستشمل الدعوى قيمة الأصول التي تم حجزها والأرباح الضائعة.وكان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" في محكمة التحكيم بموسكو مطالبا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.وأكد البنك أن "يوروكلير" تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية.وتحاول الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ " تعويضات" لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: ، هنغاريا، سلوفاكيا، ، ، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية طويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.من جهتها، ترفض هذه الخطط، ووصفت أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا بأنها منفصلة عن الواقع، وأشارت إلى أن تمارس سرقة الأصول الروسية. كما حذرت الوزارة الروسية من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.