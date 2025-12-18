بزشكيان: لن نقبل بإيران مجزأة وضعيفة

صرح الرئيس الإيراني اليوم الخميس، بأنه لا يقبل بإيران مجزأة وضعيفة.



وقال بزشكيان خلال لقائه مع الناشطين السياسيين والاجتماعيين في الجنوبية: "يجب أن نستعين بالمتخصصين والعلماء، مشكلاتنا ليست قليلة، لكن إذا توحّدنا وتكاتفت أيدينا يمكننا حل هذه المشكلات".

وأضاف بزشكيان: "لا ينبغي أن نعتقد أن مشاكلنا ستحل بمجرد التصالح مع أوروبا، ففي تفاوضنا مع والأوروبيين حول الملف النووي والتخصيب وتوصلنا إلى اتفاق، وقد وافقوا عليه، لكنهم بعد ذلك تحدثا مع ، والولايات المتحدة لم تقبل".

وأشار إلى أن الغرب "يريد منا ألا نقوم بالتخصيب، وألا نمتلك صواريخ، وأن نقبل بكل ما يُفرض علينا في المنطقة".

وتابع: "هم يريدون ضعيفة ومجزأة، لكنني بصفتي إيرانيا لا أقبل بإيران ضعيفة ومقسّمة".

وختم قائلا: "أريد لإيران تمتلك القوة والعزة، ويجب أن نسعى ونعمل من أجل الوصول إلى إيران قوية".

يذكر أنه في أغسطس الماضي، صرح ممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، أن أي محاولات محتملة من قبل وبريطانيا وألمانيا لاستعادة العقوبات الاقتصادية ضد إيران عبر آلية "snapback" المنصوص عليها في قرار رقم 2231، ستتعارض مع القانون الدولي، لأنهم هم أنفسهم لا يلتزمون بمتطلباته.

مؤكدا أن انهيار الاتفاق النووي مع إيران جاء بسبب تصرفات غير عقلانية من جانب الغرب.