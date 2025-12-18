الصفحة الرئيسية
حزب الله اللبناني: لن نتخلى عن السلاح وصبر المقاومة بدأ ينفذ
دوليات
2025-12-18 | 10:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
أكد عضو
المجلس السياسي
في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه ولا عن دور المقاومة"، محذرًا من "أخطار حقيقية تهدد بقاء لبنان".
وفي مقابلة، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.
وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني" (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد "الحزب" فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).
وأكد عضو
المجلس السياسي
في "
حزب الله
" أن "صبر المقاومة ليس بلا حدود"، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مسؤولين من
فرنسا
والسعودية والولايات المتحدة أجروا محادثات مع قائد
الجيش اللبناني
رودولف
هيكل اليوم الخميس في
باريس
، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح جماعة "حزب الله".
وقال متحدث باسم
وزارة الخارجية الفرنسية
، وفق "رويترز"، إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة
اللبنانية
.
وأضاف المتحدث أن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله".
وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في
نوفمبر
2024 بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في
لبنان
، وآخرها عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في
جنوب لبنان
ومناطق شرقي البلاد، وقت اجتماع المسؤولين لإجراء المحادثات.
من جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق، ويطالب الدولة بالضغط على الجهات الضامنة والمجتمع الدولي لردع
إسرائيل
.
وكان أمين عام "حزب الله"
نعيم قاسم
قد قال في كلمة له في وقت سابق: "لا يريدون قوة للجيش، بل يريدون لبنان بلا قوى، وعندها يسهل فرض الحلول"، مردفا: "فلتتوقف الدولة عن التنازلات.. هناك منطق واضح يقول إن المفاوضات مسار مستقل، وهذا يعني أن العدوان سيستمر".
وطالب قاسم "الدولة بالتراجع وإعادة حساباتها": "طبّقوا الاتفاق (وقف إطلاق النار) أولا، وبعد ذلك ناقشوا الاستراتيجية الدفاعية"، متابعا: "لا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا فيما الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب الله
السلاح
المقاومة
وزارة الخارجية الفرنسية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
المجتمع الدولي
الجيش اللبناني
المجلس السياسي
جنوب لبنان
اللبنانية
