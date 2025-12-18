حزب الله اللبناني: لن نتخلى عن السلاح وصبر المقاومة بدأ ينفذ

وفي مقابلة، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني" (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد "الحزب" فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).وأكد عضو في " " أن "صبر المقاومة ليس بلا حدود"، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مسؤولين من والسعودية والولايات المتحدة أجروا محادثات مع قائد هيكل اليوم الخميس في ، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح جماعة "حزب الله".وقال متحدث باسم ، وفق "رويترز"، إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة .وأضاف المتحدث أن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله".وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 2024 بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في ، وآخرها عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في ومناطق شرقي البلاد، وقت اجتماع المسؤولين لإجراء المحادثات.من جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق، ويطالب الدولة بالضغط على الجهات الضامنة والمجتمع الدولي لردع .وكان أمين عام "حزب الله" قد قال في كلمة له في وقت سابق: "لا يريدون قوة للجيش، بل يريدون لبنان بلا قوى، وعندها يسهل فرض الحلول"، مردفا: "فلتتوقف الدولة عن التنازلات.. هناك منطق واضح يقول إن المفاوضات مسار مستقل، وهذا يعني أن العدوان سيستمر".وطالب قاسم "الدولة بالتراجع وإعادة حساباتها": "طبّقوا الاتفاق (وقف إطلاق النار) أولا، وبعد ذلك ناقشوا الاستراتيجية الدفاعية"، متابعا: "لا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا فيما الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها".